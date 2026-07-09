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        Kuşadası açıklarında kürek sörfüyle sürüklenen 2 kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 23:52 Güncelleme:
        Kuşadası açıklarında kürek sörfüyle sürüklenen 2 kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen kurtarma çalışması sonucunda 2 kişi bota alınarak karaya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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