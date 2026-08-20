Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için bölgeye geçti.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan 8 bin 200 turist indi.

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