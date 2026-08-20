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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi

        Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.

        Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.

        Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan 8 bin 200 turist indi.

        Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için bölgeye geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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