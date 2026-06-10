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        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 10 bini aşkın turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bin 500 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 10 bini aşkın turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bin 500 turisti ağırladı.

        Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Brilliance Of The Seas" ile İtalya bayraklı "Aida" kruvaziyerleri yanaştı.

        Gemilerle ilçeye gelen 10 bin 500 turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.

        Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, diğerleri ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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