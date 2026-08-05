Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 9 bin 130 turist geldi

        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 9 bin 130 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyer yanaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 9 bin 130 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyer yanaştı.

        Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.

        Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!

        Benzer Haberler

        Nazilli'de Dereköy Çayı'nda taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor
        Nazilli'de Dereköy Çayı'nda taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor
        Didim'de denizde su ürünleri denetimi yapıldı
        Didim'de denizde su ürünleri denetimi yapıldı
        Minikler "Sihirli Kütüphanenin Kayıp Anahtarı" etkinliğinde kitapların düny...
        Minikler "Sihirli Kütüphanenin Kayıp Anahtarı" etkinliğinde kitapların düny...
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz diş sağlığı hizmeti ve ulaşım des...
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz diş sağlığı hizmeti ve ulaşım des...
        Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
        Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
        Didim Belediyesi yeşil alanlar için kendi bitkisini üretiyor
        Didim Belediyesi yeşil alanlar için kendi bitkisini üretiyor