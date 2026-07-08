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        Kuşadası'na 4 gemiyle 9 bin 300 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 9 bin 300 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Kuşadası'na 4 gemiyle 9 bin 300 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 9 bin 300 turisti ağırladı.

        Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Norwegian Viva", Palau bayraklı "Astoria Grande" ve Malta bayraklı "Sea Cloud 2" demirledi.

        Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 300 turistin bir kısmı, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

        Tura katılmayan turistler ilçeyi gezdi, kent merkezinde alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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