LGS'de 500 tam puan alan Aydınlı Sena, savcı olmayı hedefliyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aydınlı Sena Sarıdayı, savcı olmak istiyor.



Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yer aldı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Sarıdayı, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.



Sarıdayı, gazetecilere, yıl boyunca çalışmasının emeklerini aldığını söyledi.



Sınava hazırlık için kendisine çalışma planı oluşturduğunu aktaran Sarıdayı, "5. ve 6. sınıfta düzenli olarak ödevlerimi yapıyordum. 7. ve 8. sınıfta ise çalışma düzenine çevirdim. Yani günde 3-6 saat arasında çalıştım. 200-300 soru çözüyordum. Ders ders ayırmıyordum, her dersten çalışıyordum. Cumartesi günlerimi boş bırakıyordum. Stresli geçmemesi, kendime vakit ayırmak adına böyle yaptım." dedi.



Zaman zaman moralinin bozulduğu durumlar olmasına rağmen yoluna devam ettiğini aktaran Sarıdayı, şöyle devam etti:



"İstanbul'da hukuk okumayı çok istiyorum. Hukuk düşünüyorum, savcı olmak gibi bir idealim var. Okuma alışkanlığım polisiye romanlara yönelikti. Böyle olunca hukuka merak sardım. İmam Hatip'e gittiğim için bazı çevrelerce sorulara maruz kaldım. Etrafımda, 'İmam Hatip'e gidiyorsun, zor mu kötü mü?' Çok fazla olumsuz baskı vardı. Kesinlikle öyle değil. Öğretmen kadrosu ve okulun kendi eğitimi çok güzeldi, burada okuduğum için asla pişman değilim."



Sarıdayı, okul dışında herhangi bir destek almadan kendi çalışmaları ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini sözlerine ekledi.



Baba Recep Sarıdayı ise çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Öte yandan Aydın'da 10 öğrencinin LGS'de 500 tam puan aldığı öğrenildi.



