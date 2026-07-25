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        MHP Nazilli İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

        Aydın'da MHP'nin Nazilli İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        MHP Nazilli İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

        Aydın'da MHP'nin Nazilli İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Nazilli Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede, MHP Genel Merkezi tarafından ilçe yönetiminin feshedilmesinin ardından ilçe başkanlığı görevine atanan Bahadır Yorgancı, tek aday olarak seçime girdi.

        İlçe başkanlığına seçilen Yorgancı, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

        İlçenin tarımsal ve ekonomik potansiyeline değinen Yorgancı, çiftçinin, esnafın ve gençlerin yanında olacaklarını, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

        Kongreye, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Okan Bozkurt, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ali Gürbüz ve partililer katıldı.

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