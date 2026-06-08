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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli'de 2 elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

        Nazilli'de 2 elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Nazilli'de 2 elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Turan Mahallesi 129 Sokak ile 329 Sokak kesişiminde İ.A. (13) ile E.B.O. (13) idaresindeki elektrikli bisikletler çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk da yola savruldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Bazı vatandaşlar İ.A'nın güneşten etkilenmemesi için kartonla gölge yaptı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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