Nazilli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sönmez Taşar, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

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