Nazilli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alevleri fark eden Korkmaz, kendi imkanlarıyla evden çıktı.

Yıldıztepe Mahallesi 57. Sokak'ta Nazif Korkmaz'a (86) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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