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        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.D. idaresindeki 09 AIV 976 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında H.T. yönetimindeki 09 AIV 671 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.


        Yaralı O.D. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif ticari aracın sürücüsü H.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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