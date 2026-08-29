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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli'de pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Nazilli'de pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Nazilli'de pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.C. idaresindeki 06 MLN 73 plakalı pikap, Aydın-Denizli kara yolu Beşeylül Kavşağı'nda, H.K. yönetimindeki 34 BRC 724 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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