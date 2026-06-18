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        Nazilli'de tel örgüye sıkışan kirpi kurtarıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Nazilli'de tel örgüye sıkışan kirpi kurtarıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Latife Hanım Ortaokulu'nun bahçesinde tel örgüye sıkışan kirpiyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tel örgüye sıkışan kirpiyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Kirpinin, gerekli kontrollerin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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