Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipilerince söndürüldü. Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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