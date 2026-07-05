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        Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipilerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipilerince söndürüldü.

        Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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