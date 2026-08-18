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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri "Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitirdi, 66 yaşında üniversite hayaline ulaştı

        "Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitirdi, 66 yaşında üniversite hayaline ulaştı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İlker Akbaş, "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında tamamladığı lise eğitiminin ardından girdiği sınavda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümüne kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:02 Güncelleme:
        "Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitirdi, 66 yaşında üniversite hayaline ulaştı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İlker Akbaş, "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında tamamladığı lise eğitiminin ardından girdiği sınavda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümüne kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.

        Nazilli ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kocasıyla birlikte sürücü kursu işleten Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2021 yılında başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında lise eğitimini tamamladı.

        Geçen yıl liseden mezun olan ve üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen Akbaş, ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınavdan 204 puan alan Akbaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri bölümüne yerleşti.

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        Akbaş, AA muhabirine, geri dönüşüme duyduğu ilginin seçiminde etkili olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projeyle liseyi bitirdim. Şimdi de yine Emine Erdoğan'ın önem verdiği geri dönüşüm projesiyle ilgili bir üniversiteyi kazandım. Çok mutluyum. Bu bölümü isteyerek yazdım. Eskiden kadınlarımız eski eşyaları atmayıp değerlendirirlerdi. Bu duygu bende de vardı. Annemden ve anneannemden kalan bir duygu. O yüzden içtenlikle bu bölümü tercih ettim." dedi.

        Üniversite sıralarında yeniden oturacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Akbaş, "Kadınlarımızın boş vakit geçirmesini tasvip etmiyorum. Herkes her zaman bir şeylerle uğraşıp yeni şeyler öğrenmeli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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