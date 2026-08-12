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        Nysa'da "kente girmeden önce temizlenilen hamam" gün yüzüne çıkıyor

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500-1600 yıllık hamam gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Nysa'da "kente girmeden önce temizlenilen hamam" gün yüzüne çıkıyor

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500-1600 yıllık hamam gün yüzüne çıkarılıyor.

        Roma Dönemi'nin eğitim ve kültür kenti olarak bilinen Nysa'daki kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.

        Vadi üzerine kurulu yapısı nedeniyle "iki yakalı kent" olarak nitelendirilen Nysa, Anadolu'nun en iyi korunmuş ikinci kütüphanesine, yaklaşık 10 bin kişilik tiyatrosuna, stadyumuna, Roma mimarisinin ve mühendisliğinin izlerini taşıyan üç köprüsüne ve bir tüneline ev sahipliği yapıyor.

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        Zeytin ağaçları arasındaki antik kentte sürdürülen çalışmalarda, M.S. 4. yüzyıla tarihlenen Geç Roma Hamamı'nda yapının sınırlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yürütülüyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner, AA muhabirine, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Geç Roma dönemine ait M.S. 4. yüzyıla uzanan 1600 yıllık hamam yapısında kazılara devam ettiklerini söyledi.

        Hamamın güney ve batı cephelerinde çalıştıklarını aktaran Öztaner, "Bu yılki çalışmalarda yapının sınırlarını daha iyi anlayabilmek için hem yapının güney kenarı boyunca uzanan kemerli kısımda hem de batı cephesinde, bu cephenin Cadde 8'le ilişkisini araştırmak, yapının kent planındaki yerini tam olarak oturtabilmek için kazı çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

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        - "Kente ulaşanların, giriş yapmadan önce yıkandıkları alan"

        Öztaner, hamamın Efes ve Tralleis antik kentlerinden Nysa'ya ulaşan yol güzergahıyla bağlantılı cadde üzerinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Geç Roma hamamı kente ulaşanların, kente giriş yapmadan önce yıkandıkları, temizlendikleri bir alan, bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda yapının tam boyutlarını tespit etmiş değiliz ama ana mekanlarını bulduk. Batı cephesini ve güney cephesini araştırıyoruz. Kütüphanenin güneyindeki insulada (yapı adası) yer alıyor. Dolayısıyla iki yakalı kent Nysa'nın batı yakasında önemli bir kamu yapısını, Geç Roma dönemi yapısını açığa çıkarıyoruz."

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        Roma dönemi ve sonrasında kentlerin kuruluşunda, inşa ve planlamasında hamamların kentlerin giriş bölümlerinde yapıldığını anımsatan Öztaner, söz konusu hamamın sınırlarını bu yıl içerisinde tamamen tespit etmeyi planladıklarını ifade etti.

        Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner, kent planına işledikten sonra buradaki koruma ve onarım çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütmek istediklerini vurgulayarak, "Hamamın planını net bir şekilde anlamayı ve literatüre kazandırmayı amaçlıyoruz. Kente gelen ziyaretçilerin de ilk gördüğü yapı olması nedeniyle bu yapının görselliği de çok dikkati çekicidir." diye konuştu.

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