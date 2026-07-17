Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, "sağlıklı toplum" vurgusu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinin Türkiye'de uygulandığını, bunu sunarken de sağlıklı bir toplum için uğraştıklarını söyledi.



Bakan Memişoğlu, Aydın'daki programları kapsamında Vali Osman Varol'u ziyaret etti.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında kentte olduklarını ifade etti.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda 1300 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Çine ve Didim devlet hastanelerini hizmete açtığını anımsatarak, "Sağlıkta dönüşümle beraber Türkiye son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçti. Sadece Aydın'da 71 tane tesis var, bunların da yaklaşık 33 tanesi ikinci ve üçüncü basamak." dedi.



Aydın'da tarihi Atatürk Hastanesi'yle birlikte Aydın Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin olduğunu hatırlatan Memişoğlu, bu anlamda yapacakları çalışmalarla bu hastaneleri daha etkin hale getireceklerini ifade etti.



- Yaz aylarında sağlıklı beslenme ve yürüyüş önerileri



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık hizmetlerine de değinerek, şunları kaydetti:



"Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olunması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde insanlarımızın açık havada yürümelerini, egzersiz yapmalarını, sık sık hareketli olmalarını bekliyoruz ki sağlıklı olsunlar. Onun için bütün Aydın'a, Ege'ye de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü burası, esasında sağlıklı beslenmenin merkezi. Burası zeytinin, zeytinyağının ve yeşilin, sebzenin en çok yenildiği bölgemiz. Türkiye'nin de esasında kilo anlamında en sağlıklı bölgesi. Onun için daha sağlıklı olmaları için de aynı zamanda sigarayı da bırakmalarını istiyoruz ve hareketlerini fazla yapmalarını istiyoruz."



Kemal Memişoğlu'na Sağlık Bakanı Yardımcısı Nurullah Okumuş, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu eşlik etti.

