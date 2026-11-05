Sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sazlık alana saklanmış halde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın organizatörü olduğu değerlendirilen M. B. (27) isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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