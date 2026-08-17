Söke'de kuru incir piyasaya çıktı

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça ve Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal da katıldı.

Söke Ticaret Borsa Başkanı Ahmet Nejat Sağel, ilçede incir yetiştiriciliği yapılan 1165 dekarlık alanda yaklaşık 1014 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Söke Ticaret Borsası'nda düzenlenen programda üretici Yusuf Ene tarafından getirilen incir, sembolik olarak kilogramı 600 liradan alıcı buldu.

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