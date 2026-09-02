Tatil için geldiği Aydın'da İslamiyet'ten etkilenen İrlandalı genç, Müslüman oldu

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Aaron Murray'e Kur'an-ı Kerim ve dini hediyeler verildi.

Söke İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, tatil için geldiği Kuşadası ilçesinde İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Murray (27) için ihtida merasimi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.