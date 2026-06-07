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        Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

        FERDİ UZUN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde haziran ayıyla hızlanan rezervasyonlar turizmcinin sezon beklentisini yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

        FERDİ UZUN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde haziran ayıyla hızlanan rezervasyonlar turizmcinin sezon beklentisini yükseltti.

        Tarihi yapıları, mavi bayraklı plajları, turkuaz rengi koyları ve dünyaca ünlü plajlarıyla Kuşadası ve Didim, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

        Kuşadası'nda bulunan Güvercinada Kalesi, Kadınlar Denizi Plajı ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği noktalar arasında yer alırken, Didim'de Altınkum Plajı ve tarihi Apollon Tapınağı turistlerin ilgisini çekiyor.

        İki ilçede, turizm işletme belgeli 108 otel bulunuyor. Oteller, özellikle her şey dahil konseptiyle turistlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

        - "Yüzde 95 oranında doluluk bekliyoruz"

        Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle durağan geçen nisan ve mayıs rezervasyonlarının haziran ayıyla artmaya başladığını söyledi.

        Kurban Bayramı tatiliyle başlayan hareketliliğin devam ettiğini aktaran Özden, şunları kaydetti:

        "Şu anda da rezervasyon akışı oldukça iyi gidiyor. Hazirandan itibaren rezervasyonlar hızlandı. Önümüzdeki dönemde iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Temmuz-ağustos kesinlikle daha hareketli olacak. Hem okulların kapanmasıyla beraber yerli misafirlerimiz hem de Avrupa'daki aile tatilleriyle beraber temmuz-ağustosta oldukça iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu aylarda otellerde yüzde 95 oranında doluluk bekliyoruz. Rezervasyonlarda yurt dışından en çok İngilizler var. İngilizlerden sonra Almanlar geliyor. Polonya, Orta Avrupa kısmında da Ruslar var."

        Türk turizmcisinin sunduğu hizmetin başka ülkede bulunmadığını belirten Özden, turistin ödediği ücretin karşılığını fazlasıyla aldığını söyledi.

        Didim ve Kuşadası'nın Ege'nin cazibe merkezlerinden olduğunu belirten Özden, havası, doğası ve deniziyle turistlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

        - Yabancı turistler memnun

        Kuşadası'nda tatil yapan İngiliz turist Garry Hopper de burada vakit geçirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

        Ülkesindeki arkadaşlarına da burayı önerdiğini aktaran Hopper, "Bu benim ilk Türkiye'ye gelişim ama son olmayacak. Daha dün bir arkadaşımı aradım. 'Gelecek sene tatil zamanında buraya gel' dedim. Şu anda rezervasyonunu da yaptırdım. Diğer arkadaşlarıma da aynısını yaptırdım. Kimi görürsem 'gelecek sene de buraya tatil yapmaya gelelim' diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

        Jhon Green ise bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini dile getirerek, "Şehir çok güzel. Restoranlar, halıcılar, dükkanlar çok güzel. Harika bir bölge. Lütfen Türkiye'ye gelin çünkü burası çok güvenli. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın buraya gelin." diye konuştu.

        Didim'de otel işletmecisi Bedri Altıntaş da bu sezon turizmin oldukça iyi geçeceğini düşündüğünü belirterek, denizin ve kumun en güzel halini herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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