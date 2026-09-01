24. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri" başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılış töreninde, Sındırgı'nın Yörük kültürünün izlerini barındıran kadim bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Yağcıbedir halısının büyük bir emeğin simgesi olduğunu dile getiren Akın, "Burada dünyanın birçok ülkesinden gelen kardeş ülkelerimiz, değerli misafirlerimiz var. Onları memleketimizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. İstiyorum ki bu güzel memleket hep gülsün, mutlu olsun, acılarla ve felaketlerle sınanmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde her zaman güzellikler yaşansın." ifadesini kullandı.

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Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da organizasyonun birlik ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirterek, Yağcıbedir halısı kültürünü gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Festival kapsamında, yurt içinden ve dışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri, kültürel etkinlikler, konserler ve stantlar ziyaretçilerle buluşacak.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünün de kutlanacağı organizasyonda, 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir halısının motifleri ve dokuma geleneği Kocahan İş Merkezi Meydanı'ndaki alanda tanıtılacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserlerde, Fatoş Kadıoğlu, Kemal Özgün, Aydilge, Elif Buse Doğan ve Ömür Gedik sahne alacak.