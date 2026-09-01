Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri 24. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri başladı

        24. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri başladı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 22:42 Güncelleme:
        24. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri başladı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri" başladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılış töreninde, Sındırgı'nın Yörük kültürünün izlerini barındıran kadim bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

        Yağcıbedir halısının büyük bir emeğin simgesi olduğunu dile getiren Akın, "Burada dünyanın birçok ülkesinden gelen kardeş ülkelerimiz, değerli misafirlerimiz var. Onları memleketimizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. İstiyorum ki bu güzel memleket hep gülsün, mutlu olsun, acılarla ve felaketlerle sınanmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde her zaman güzellikler yaşansın." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da organizasyonun birlik ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirterek, Yağcıbedir halısı kültürünü gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

        Festival kapsamında, yurt içinden ve dışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri, kültürel etkinlikler, konserler ve stantlar ziyaretçilerle buluşacak.

        İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünün de kutlanacağı organizasyonda, 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir halısının motifleri ve dokuma geleneği Kocahan İş Merkezi Meydanı'ndaki alanda tanıtılacak.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserlerde, Fatoş Kadıoğlu, Kemal Özgün, Aydilge, Elif Buse Doğan ve Ömür Gedik sahne alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        ABD: İran'daki hedeflere saldırı başlattık
        ABD: İran'daki hedeflere saldırı başlattık
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Balıkesir'de aranan 70 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 70 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de 966 astsubay çavuşun mezuniyet heyecanı Milli Savunma Üniversi...
        Balıkesir'de 966 astsubay çavuşun mezuniyet heyecanı Milli Savunma Üniversi...
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Antalyaspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Antalyaspor: 1
        Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
        Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok
        Balıkesir'de polisten bir haftada yoğun mesai
        Balıkesir'de polisten bir haftada yoğun mesai