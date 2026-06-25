AK Parti Milletvekili Canbey, Fransa'da AKPM Yaz Genel Kurulu çalışmalarına katıldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi Mustafa Canbey, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AKPM Yaz Genel Kurulu kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.



Canbey, yaptığı yazılı açıklamada, genel kurul çalışmalarının yoğun bir diplomasi trafiği içinde sürdüğünü bildirdi.





Türk Delegasyonu olarak ülkenin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduklarını belirten Canbey, "Uluslararası platformlarda Türkiye'nin güçlü duruşunu en etkin şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Canbey, grup çalışmaları kapsamında, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş başkanlığında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldiklerini vurgulayarak, görüşmede Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile güncel konuların ele alındığını kaydetti.



Mustafa Canbey, program doğrultusunda ayrıca Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile görüşerek diplomatik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.



