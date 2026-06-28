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        Ayvalık'ta çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 00:44 Güncelleme:
        Ayvalık'ta çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ada'da yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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