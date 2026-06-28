Ayvalık'ta çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ada'da yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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