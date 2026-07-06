Balıkesir Üniversitesinde 3 yeni lisansüstü program açılacak

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayıyla 3 yeni lisansüstü program açılacak.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, BAÜN'ün lisansüstü eğitim kapasitesini güçlendirmek amacıyla yapılan başvurular YÖK tarafından uygun görüldü.



Alınan karar doğrultusunda üniversite bünyesinde, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Veterinerlik Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı ve Veterinerlik Zootekni Doktora Programı açılması kararlaştırıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yeni lisansüstü programların üniversitenin akademik gelişim hedefleri açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.



Nitelikli lisansüstü eğitim kapasitesini sürekli geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Oğurlu, şunları kaydetti:



"Yükseköğretim Kurulumuz tarafından uygun görülen Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı ile Veterinerlik Zootekni Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları, hem bilimsel üretimimize hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni lisansüstü programlarımızın üniversitemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Gerekli akademik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğrenci kabul sürecine ilişkin duyurular, üniversite tarafından ilan edilecek.

