Balıkesir Üniversitesinde "Kardiyak Aritmilere Modern Yaklaşım" programı düzenlendi

Cardiff Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Orhan Uzun ve Dr. Ahmet Yasir Ahmed Syed, "Kardiyak Aritmilere Modern Yaklaşım" programı kapsamında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.



Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun davetiyle Cardiff Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Orhan Uzun ile Dr. Ahmet Yasir Ahmed Syed, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciler, araştırma görevlileri ve öğretim üyeleriyle buluştu.



Program kapsamında, çocuk kardiyolojisi alanında uluslararası saygınlığa sahip Prof. Dr. Orhan Uzun, "EKG Masterclass" başlıklı sunumunda elektrokardiyografinin temel ilkelerinden ileri düzey ritim analizlerine kadar uzanan kapsamlı bir eğitim verdi.



Gerçek klinik vakalar üzerinden gerçekleştirilen interaktif sunumda, EKG yorumlama yöntemleri, kardiyak aritmilerin tanı ve yönetimi ile güncel klinik yaklaşımlar ele alındı. Özellikle tıp fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi gören araştırma görevlilerinin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümüyle zenginleşti.



Bilimsel etkinliğin ikinci bölümünde ise Cardiff Üniversitesi Nörobilim Alanı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yasir Ahmed Syed de nörobilim alanındaki güncel gelişmeleri katılımcılara anlattı.



Sunumunda beyin fonksiyonları, sinir sistemi hastalıkları, translasyonel nörobilim araştırmaları ve geleceğin tedavi yaklaşımlarına değinen Dr. Syed, uluslararası araştırma deneyimlerini öğrenciler ve akademisyenlerle paylaştı.



Etkinliğin ev sahibi olan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu, uluslararası akademik işbirliklerinin üniversitelerin gelişimindeki stratejik önemine dikkat çekti.



Öğrencilerin ve araştırma görevlilerinin uluslararası deneyime sahip bilim insanlarıyla bir araya gelmesinin önemine değinen Ayazoğlu, şöyle konuştu:





"Cardiff Üniversitesi ile başlattığımız bu iş birliği yalnızca eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmayacak, ortak araştırmalar, bilimsel yayınlar ve uluslararası projelerle daha da güçlenecektir. Amacımız, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini uluslararası akademik işbirliklerinde örnek gösterilen merkezlerden biri haline getirmektir."

