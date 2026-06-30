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        Balıkesir'de 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, bir kamyonetteki ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Balıkesir'de 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, bir kamyonetteki ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Araçta yüklü halde bulunan ev eşyalarının arasında yapılan aramada, koliler ve eşyaların arkasına gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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