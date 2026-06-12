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        Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 45 RZ 047 plakalı otomobilde sıkışan sürücü R.D. ile yanındaki F.D, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.


        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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