Balıkesir'de 7 ayrı arazide çıkan yangınlar söndürüldü

Balıkesir'in 6 ilçesinde 7 ayrı arazide çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü. Altıeylül, Karesi, Edremit, Ayvalık, Erdek ve Marmara ilçelerindeki arazilerde gün içinde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangınlara müdahalede bulundu. 6 ilçedeki 7 farklı arazide çıkan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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