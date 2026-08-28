Balıkesir'de 85 üreticiye yüzde 70 hibeyle kilitli yemlik desteği

Balıkesir'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 85 üreticiye, yüzde 70 hibe desteğiyle kilitli yemlik dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde, "Küçükbaş Kilitli Yemlik Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında dağıtım programı düzenlendi.

Proje kapsamında yem kayıplarının azaltılması, yemleme süreçlerinin verimli hale getirilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üreticilere kilitli yemlik desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in hayvan varlığı ve tarımsal üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

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Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Öncül, kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.