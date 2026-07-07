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        Balıkesir'de ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü öldü, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Balıkesir'de ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü öldü, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.


        Yeşilhisar Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine giden Niyazi Toprak (76) idaresindeki 10 L 1023 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Yol kenarındaki ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü Toprak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan eşi Sahibe Toprak (73) yaralandı.

        Sahibe Toprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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