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        Balıkesir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Balıkesir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        17 Eylül Mahallesi İsmail Gönülalp Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarın alınmasının ardından 3 araç ve 9 personelle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Yangın sırasında dairede bulunan 1 köpek ile 1 kedi ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Dumandan etkilenen bir kedinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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