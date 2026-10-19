Balıkesir'de araçta uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi: 2 gözaltı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 8,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 8,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Manyas-Bandırma kavşağında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çoğaltılarak 832 gram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen 8,32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu.
Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla araç sürücüsü E.K. ile araçtaki H.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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