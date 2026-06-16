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        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Pamukçu Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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