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        Balıkesir'de binada çıkan yangın kız yurduna sıçramadan söndürüldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki kız yurduna sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Balıkesir'de binada çıkan yangın kız yurduna sıçramadan söndürüldü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki kız yurduna sıçramadan kontrol altına alındı.

        2. Gündoğan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Şehir merkezinde yükselen alevler çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye 5 itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangının meydana geldiği binanın hemen bitişiğinde Özel Gündoğan Ortaokul Kız Yurdu'nun bulunması üzerine ekipler, alevlerin yurda ve diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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        Çalışmalar sırasında Cengiz Topel Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        Yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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