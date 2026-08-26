Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü

        Balıkesir'de çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Bademli Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü etkin müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Gardi Leao için Milan ile görüştü
        Gardi Leao için Milan ile görüştü
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da yol yapım çalışmaları sırasında ağaçlar söküldü
        Sındırgı'da yol yapım çalışmaları sırasında ağaçlar söküldü
        Ayvalık Sahilkent'te 5 bin 400 konuttan ortak 'arıtma tesisi' çağrısı 30 si...
        Ayvalık Sahilkent'te 5 bin 400 konuttan ortak 'arıtma tesisi' çağrısı 30 si...
        Okullar açılmadan kapsamlı temizlik
        Okullar açılmadan kapsamlı temizlik
        BADO Akçay-Midilli Hattı İlk Ayında Rekora Koştu Körfezin Yeni Gözdesi BADO...
        BADO Akçay-Midilli Hattı İlk Ayında Rekora Koştu Körfezin Yeni Gözdesi BADO...
        "Ormanın Başkenti" Dursunbey'e 174 milyon liralık dev yatırım
        "Ormanın Başkenti" Dursunbey'e 174 milyon liralık dev yatırım
        Gönen'de baraka yangını
        Gönen'de baraka yangını