Balıkesir'de çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Giriş: 26.08.2026 - 23:43 Güncelleme:
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bademli Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü etkin müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ