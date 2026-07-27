Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde sünnet düğünü gürültüsü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde sünnet düğünü gürültüsü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi İkizler Sokak'ta M.K. ile İ.Ş. arasında sünnet düğünü gürültüsü ve araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

        Bu kişilerin yakınlarının da kavgaya dahil olması üzerine M.K, İ.Ş, M.Ş. ve M.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Deniz, kum taşıdı, liman işlevini kaybetti, balıkçılar çözüm bekliyor Dutli...
        Deniz, kum taşıdı, liman işlevini kaybetti, balıkçılar çözüm bekliyor Dutli...
        Gömeç'te 5. Uluslararası Keremköy Festivali coşkuyla sona erdi
        Gömeç'te 5. Uluslararası Keremköy Festivali coşkuyla sona erdi
        Gönen'de tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi
        Gönen'de tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de kaybolan çocuk 4 saatlik çalışmanın ardından bulundu
        Balıkesir'de kaybolan çocuk 4 saatlik çalışmanın ardından bulundu
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Balıkesir'de yapıldı
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Balıkesir'de yapıldı