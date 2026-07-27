Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde sünnet düğünü gürültüsü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde sünnet düğünü gürültüsü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi İkizler Sokak'ta M.K. ile İ.Ş. arasında sünnet düğünü gürültüsü ve araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.
Bu kişilerin yakınlarının da kavgaya dahil olması üzerine M.K, İ.Ş, M.Ş. ve M.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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