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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın, daha sonra ormana sıçradı.

        İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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