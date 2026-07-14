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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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