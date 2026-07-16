Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Giriş: 16.07.2026 - 18:34 Güncelleme:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Deveören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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