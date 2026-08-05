Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Darıca Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de Jandarma Komutanı Topçu görevine başladı
        Burhaniye'de Jandarma Komutanı Topçu görevine başladı
        Kuzey Ege'nin turizm deneyimi Kuzey Makedonya'da paylaşıldı
        Kuzey Ege'nin turizm deneyimi Kuzey Makedonya'da paylaşıldı
        Üniversite adaylarına tercih sürecinde rehberlik desteği
        Üniversite adaylarına tercih sürecinde rehberlik desteği
        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan Vali Ustaoğlu'na veda ziyareti
        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan Vali Ustaoğlu'na veda ziyareti
        Yaz sıcakları Gönen-Yenice Barajı'nın su seviyesini yüzde 10 düşürdü
        Yaz sıcakları Gönen-Yenice Barajı'nın su seviyesini yüzde 10 düşürdü
        Bandırma'da Sahil Gözlem İstasyonu kuruldu
        Bandırma'da Sahil Gözlem İstasyonu kuruldu