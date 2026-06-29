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        Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü

        –Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan ve yakındaki araziye de sıçrayan çöplük yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü

        –Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan ve yakındaki araziye de sıçrayan çöplük yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dursunlu kırsal mahallesindeki çöplük alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yangına, Gömeç İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 7 personel ile Orman İşletme Şefliğinden 1 araç ve 3 personel olmak üzere toplam 4 araç ve 10 personel müdahale etti.

        Kısa sürede büyüyerek yan taraftaki boş araziye de sıçrayan alevler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Yangın tamamen söndürülürken, alanda soğutma çalışmaları tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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