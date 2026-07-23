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        Balıkesir'de devrilen tankerden sızan akaryakıt ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Balya ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinde oluşan sızıntı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Balıkesir'de devrilen tankerden sızan akaryakıt ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Balya ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinde oluşan sızıntı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 KS 887 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Atatürk Caddesi'ndeki Kaymakamlık binası önünde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tankerde meydana gelen akaryakıt sızıntısına karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından tanker, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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