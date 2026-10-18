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        Balıkesir'de en güzel kanaryalar yarıştı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 10. kez düzenlenen kanarya güzellik yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Balıkesir'de en güzel kanaryalar yarıştı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 10. kez düzenlenen kanarya güzellik yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

        Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmada kuşlar, duruş, tüy kalitesi ve renk canlılığına göre 22 dalda değerlendirildi.

        Yarışmanın jüri üyeliklerini İtalyan, İngiliz, Türk ve Belçikalı 5 hakem üstlendi.

        Kanarya meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Tamer Acar'a ait kanarya birinci, Murat Işıktel'in kanaryası ikinci ve Bilgin Örkün'ün kanaryası üçüncü oldu.

        - "Hakemler, ince ayrıntılarına dikkat ediyorlar"

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        Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Mehmet Ali Gürefe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım sağlandığını söyledi.

        Gürefe, Türkiye'nin dört bir yanından kanaryaların Edremit'e getirildiğini belirterek, "Hakemler, kuşun formuna, tüyüne, fiziğine, gözüne, kafasına, gövdesine, ayaklarına ve kuyruklarına bakıyor. İnce ayrıntılarına dikkat ediyorlar. Çok adil bir seçim oldu, herkes memnun." dedi.

        İngiliz hakem Steve Edmond da organizasyona beşinci kez katıldığını anlatarak, "Bu kanaryalar, İngiltere menşeli ama Türkiye, bu işi daha da ileriye götürdü. Türk kanarya yetiştiricilerini kutluyorum." diye konuştu.

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        - "2026 yılında 2 bin 26 kuşumuzla dünyada ses getirecek bir sayıya ulaştık"

        Hakemlerden Yıldırım Erdoğan da puanlamaya ilişkin, "Kuşun çok dik durması, havuç gibi aşağı doğru incelmesi ve tüy kalitesinin çok güzel olması gerekiyor." bilgisini paylaştı.

        Yarışmada birincilik elde eden Tamer Acar, bu işi uzun yıllardır profesyonel olarak yaptığını dile getirdi.

        Dünya şampiyonluklarının bulunduğunu anlatan Acar, "Edremit'teki yarışmada daha önce hiç şampiyonluk tatmamıştım. 2 bin 26 kuşun katıldığı, dünyada en çok katılım sağlanan bu yarışmada şampiyonlar şampiyonu olmak, benim için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

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        Kupa töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da bu özel organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "2026 yılında 2 bin 26 kuşumuzla dünyada ses getirecek bir sayıya ulaştık. Bu rakam dünyada bir rekor. Edremit'te böyle anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

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