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        Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali sona erdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 11'incisi düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Marmara Bölge Finali, Balıkesir'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali sona erdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 11'incisi düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Marmara Bölge Finali, Balıkesir'de tamamlandı.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 8-11 Haziran'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, bölge illerinden yaklaşık 350 yarışmacı katıldı.

        Yarışmalarda gençler, bilgi, şiir, ses ve tiyatro kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinliklerin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yaptığı açıklamada, gençlerin sporun yanı sıra sanat ve kültür alanlarında da kendilerini göstermelerini önemsediklerini belirtti.

        Yarışmaların gençlerin gelişiminde önemli bir basamak olduğunu aktaran Özalp, bölge finallerini kentte başarıyla tamamlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, katılan ve emek veren tüm gençleri kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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