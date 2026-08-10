Balıkesir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Büyüyen yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopter de sevk edildi.



Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da yangın alanına giderek incelemelerde bulundu.

