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        Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi öldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kişi öldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        N.K. (48) idaresindeki 10 AEY 672 plakalı kamyonet, Selimağa Mahallesi meydanında geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan R.K'ye (91) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü N.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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