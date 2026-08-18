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        Balıkesir'de gölete düşen genç boğuldu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gölete düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Balıkesir'de gölete düşen genç boğuldu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gölete düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kazdağları'nda tura katılan ve Ayı Göleti'ne giren B.K, göletten çıktıktan sonra baygınlık geçirerek gölete düştü.

        İhbar üzerine bölgeye, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede, B.K'nin boğulduğu tespit edildi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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