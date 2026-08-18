Balıkesir'de gölete düşen genç boğuldu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gölete düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gölete düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kazdağları'nda tura katılan ve Ayı Göleti'ne giren B.K, göletten çıktıktan sonra baygınlık geçirerek gölete düştü.
İhbar üzerine bölgeye, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede, B.K'nin boğulduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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