Balıkesir'de "GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı" başlayacak

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki gençlik merkezleri tarafından hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı" 6 Temmuz'da kapılarını açacak.



Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 9-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik hazırlanan program, 5 Eylül'e kadar sürecek.



Balıkesir'deki gençlik merkezlerinde toplam 9 dönem halinde gerçekleştirilecek etkinlikler, her hafta pazartesi günü başlayıp cumartesi günü sona erecek.



Program kapsamında gençler; temel yaşam becerileri, spor, sanat, gönüllülük, akıl ve zeka oyunları gibi alanlarda 34 farklı faaliyete katılabilecek. Bu yıl ilk kez yapay zeka farkındalığı, dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, mini kodlama ve finansal okuryazarlık gibi içeriklerin de yer alacağı etkinlikler, 10 farklı program modeliyle düzenlenecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, yaz tatilinin gençler için yeni beceriler kazanma ve kendilerini keşfetme fırsatı olduğunu belirtti.



Gençleri güvenli, eğitici ve eğlenceli bir ortamda bir araya getirdiklerini aktaran Özalp, şunları kaydetti:



"Spor, sanat, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında düzenleyeceğimiz etkinliklerle gençlerimizin hem keyifli vakit geçirmelerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Tüm gençlerimizi ve ailelerimizi gençlik merkezlerimize bekliyoruz."



Programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuruların, kentteki gençlik merkezlerinden yapılabileceği bildirildi.

