Balıkesir'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. M.A. (19) idaresindeki 10 ANN 806 plakalı hafif ticari araç, İzmir-İstanbul Otoyolu Karacalar mevkisinde önünde seyreden ve sürücünün kimlik bilgileri öğrenilemeyen 16 BON 535 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüsü M.A ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A. (50), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Yaralı 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

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