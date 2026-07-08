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        Balıkesir'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Balıkesir'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        M.A. (19) idaresindeki 10 ANN 806 plakalı hafif ticari araç, İzmir-İstanbul Otoyolu Karacalar mevkisinde önünde seyreden ve sürücünün kimlik bilgileri öğrenilemeyen 16 BON 535 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücüsü M.A ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A. (50), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.

        Yaralı 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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